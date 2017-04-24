Sakarya Aydınlatma Direğine Çarpınca Otomobilden Inip Kaçtı

Aydınlatma direğine çarpınca otomobilden inip kaçtı



SAKARYA'nın Arifiye İlçesi'nde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü kazadan sonra araçtan inip kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, Arifiye-Sapanca yolunun Arifbey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kent merkezine doğru seyir halinde olan 54 B 1244 plakalı otomobilin sürücüsü kavşaktan yola çıkan araca çarpmamak için bir anda manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil önce karşı yönden gelen bir minibüse daha sonra da yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Şans eseri yaralanmayan sürücü kazadan hemen sonra araçtan inerek olay yerinden kaçarak uzaklaştı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sürücünün araçtan indiği sırada cebinden çıkardığı telefonuna bakarak koşarak kaçtığı ve çevredekilerin de sürücüyü şaşkınlıkla izlediği görülüyor. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.