Sakarya Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ortadan Kayboldu

Sakarya'nın Sapanca İlçesi'nde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ortadan kayboldu. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sürücünün yaralanmış olabileceğini düşünerek etrafta arama yaparken, tüm aramalara rağmen sürücü bulunamadı.Kaza gece saatlerinde, Kırkpınar Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 54 SB 662 plakalı otomobil yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Beton aydınlata direği devrilirken, otomobil hurdaya döndü. Kazayı görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sürücüyü göremeyince sürücünün araçtan savrulmuş olabileceğini düşünerek aracın çevresinde arama yaptı. Yapılan aramalara rağmen sürücü bulunamazken, olay yerinden ayrılmış olabileceği tahmin edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.