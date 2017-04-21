Sakarya Atık Fabrikasında Yangın Büyümeden Söndürüldü

Atık fabrikasında yangın büyümeden söndürüldü



SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'nde bulunan katı atık işleme fabrikasında yangın çıktı. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Saat 19.00 sıralarında, Pamukova Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir katı atık işleme fabrikasının içerisinde yangın çıktı. Gübre üretim bölümünde yangın çıkması üzerine çalışanlar itfaiyeye haber verdi. İşçiler fabrikanın bahçesine çıkarılırken, olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pamukova İtfaiyesi ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.