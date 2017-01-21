Sakarya Ak Partili Aktay: Diktatörlükten Bahsedenlerin Mecliste Neler Yaptığını Gördük

Ak Partili Aktay: Diktatörlükten bahsedenlerin mecliste neler yaptığını gördük



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay muhalefet partisinin anayasa değişikliğini mecliste diktatörce engellemeye çalıştığını belirterek, "Diktatörlükten bahsedenlerin mecliste neler yaptığını, bu süreci engellemeye çalıştıklarını gördük" dedi.



Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Ak Parti Sakarya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Aktay, CHP'nin anayasa değişikliğini engellemek için 2 haftadır mecliste diktatörce davranışlarda bulunduğunu belirterek, "Bir defa öyle dikdatörlük falan söylemlerini dile getiren insanların 2 haftadır mecliste neler yaptıklarını gördük. Nasıl diktatörce bu süreci engellemeye çalıştıklarını gördük. TBMM'de hiç tanık olmadığımız türden bir muhalefete bir takozlamaya maruz bıraktılar ülkeyi. Bazı insanların bu tür gelişmelerden mutlu olmayacaklarını elbetteki biliyoruz. Ben demiyorum ki herkes mutlu olacak. Bazı insanlar sistemin bu şekilde yürüyor olmasından dolayı kendine bir takım ekonomi geliştirmiş olanların bu süreçten rahatsız olmaları gayet normaldir. Keşke bütün insanları mutlu eden bir gelişme olsaydı. Önemli olan bu gelişmelerin toplamda insanlara neler getireceği" dedi.



Mevcut anayasanın ülke yönetimi için yetersiz olduğunu ifade eden Aktay, mecliste yapılanın anayasayı değiştirmek değil halkın oylamasına sunmak olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:



"Bu bina artık bizi taşımıyor, bu bina belki de yıkım kararı alınmış çünkü riskler barındıran ülkenin güvenliği, ülkenin gelişmesi için riskler barındıran bir binaysa eğer artık bu binada oturamayız. Türkiye'yi hem büyümüş olan hem de daha da büyüme istidadı olan Türkiye'yi daha sağlam bir binaya taşımamız gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi bize bunu getirecek. Daha kalıcı bir iktidar istikrar getirecektir. Kimse endişe etmesin TBMM'de kabul edilmiş olan şey anayasa değişikliği değildir, anayasa değişikliğinin halk oyuna gitmesidir. Halkın önü tıkanmış durumdaydı, bu konu bir türlü halkın önüne gelmiyordu. Biz ne yapacaksak halkın onayıyla yapacağız"



Aktay, ülkede son günlerde terör ortamı oluşturmaya çalışan örgütlerin 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunanların maşası olduğunu dile getirerek, "Türkiye'nin dostları yok değil elhamdulillah, çok dostları var ama Türkiye belki de dostlarından daha fazla düşmanları da olan bir ülke. PKK'sı DEAŞ'i DHKP-C'si PYD'si çeşitli girişimlerde bulundu. Bunlar maşadır, elinde tutan, bunları yönlendiren esas düşmanların da kimler olduğunu biliyoruz. En son 15 Temmuz'da giriştikleri bu alenen savaş aslında iflaslarının da, çaresizlikllerinin de bir sonucuydu. Bütün kozlarını oynamak zorunda kaldıkları, bütün kozlarını sahaya sürmek zorunda oldukları bir hamlenin ifadesiydi 15 Temmuz. Duracaklarını düşünmüyoruz. Türkiye'yi en zayıf olduğunu düşündükleri yerden yine vurmaya devam edeceklerdir" diye konuştu.