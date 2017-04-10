Sakarya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker: Güçlü Olabilmemizin Yolu Anayasayı Değiştirmekte

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Ortadoğu'da, Suriye'de, Irak'ta zulüm yapıldığını belirterek, "Mazlumlara bizim yardımcı olabilmemiz için güçlü olmamız lazım. Güçlü olabilmemizin yolu anayasayı değiştirmekte, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini inşa etmekte" dedi. Ak Parti Sakarya İl Kadın Kolları'nın Sakarya'nın Erenler İlçesi'ndeki bir restoranda düzenlediği toplantıya Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker katıldı. Eker dünyadaki bir çok ülkenin Türkiye'nin güçlenmesini engellemek için 'Hayır' kampanyası yürüttüğünü söyleyerek, "Türkiye 16 Nisan referandum uyla güçlenecek. Allah'ın izniyle ekonomisini güçlendirecek, işsizlikle mücadele edecek, milli gelirini arttıracak, silahını, tankını topunu kendisi üretecek. Bu ufka sahip lider Recep Tayyip Erdoğan, o yüzden onu hedefe koymuşlar. Sadece içimizdeki bazı aklı kıt siyasetçiler değil, Kemal Bey'den önce Almanlar 'hayır' kampanyası başlatıyor, bunun sebebi ne olabilir. Neden Almanya Kemal Bey'den önce 'hayır' kampanyası başlatıyor. Neden Hollanda atını itini bizim üstümüze sürüyor? Neden İsviçre Tayyip Erdoğan'ın posterinin yanına tabanca koyuyor? Neden PKK terör örgütü Kandil'den hayır mesajları veriyor? Bunu düşünmek lazım. Buna göre evet oylarını arttırmamız lazım" diye konuştu.



Eker mazlumlara yardımcı olabilmek için güçlü olmamız gerektiğini söyleyerek, şöyle konuştu:



"100 sene önce Balkanlar, 150 sene önce Kafkaslar da bizim kardeşlerimize yapılan zulmün bir benzeri bugün Ortadoğu'da, Suriye'de, Irak'ta yapılıyor. İşte bütün bu mazlumlara bizim yardımcı olabilmemiz için güçlü olmamız lazım. Güçlü olabilmemizin yolu anayasayı değiştirmekte, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini inşa etmekte. Kendine faydası olmayanın dostuna da, mazlumlara da faydalı olması mümkün değil. Güçlü olmamız için silahımızı kendimizin yapması lazım. Başkasının silahıyla güçlü olamayız" dedi.