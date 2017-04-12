Sakarya 26 Yıl Önce Bebeğini Boğduğu Derede Cesedi Bulundu

26 yıl önce bebeğini boğduğu derede cesedi bulundu



SAKARYA'nın Taraklı İlçesi'nde, 1991 yılında çocuğunu dereye atarak ölümüne neden olan 50 yaşındaki Ayşe Güven'in cesedi çocuğunu attığı derede bulundu. Psikolojik tedavi gören Ayşe Güven'in sık sık çocuğunu suya attığı derenin kenarına gittiği öğrenildi.



Taraklı Hacımurat Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Güven, dün sabah evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Polis ve jandarma ekipleri Ayşe Güven'in bulmak için çalışma başlatırken, belediye hoparlöründen de anonslar yapıldı. Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören Ayşe Güven'in bugün öğle saatlerinde Göynük Suyu Deresi'nde cesedi bulundu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi ve AFAD ekipleri Ayşe Güven'in cesedini sudan çıkardı. İlk tespitlere göre intihar ettiği belirlenen Ayşe Güven'in annesiyle birlikte yaşadığı, 1991 yılında evlilik dışı dünyaya gelen birkaç aylık olan erkek çocuğunu Göynük Suyu Deresi'ne atarak öldürdüğü öğrenildi. Çocuğunu suya attığı yerde cesedi bulunan kadının sık sık su kenarına gelerek uzun süre beklediği belirtildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.