Sakarya 2 Kadına Otobüsün Çarpma Anı Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde, halk otobüsüne el işareti yaparak durmasını isteyen 2 kadın yolun karşısına geçerken otobüs çarptı. Yaralanan 2 kadın tedavi altına alınırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.



Kaza önceki gün, Çatalköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Kuran kursundan çıkan 23 yaşındaki İpek Hanım Aktay ile 28 yaşındaki Elif Edemen yolun karşısına doğru geçmek isterken, gelen halk otobüsünü gördü. Karanlıkta yol kenarında duran iki kadından biri halk otobüsüne el işareti yaparak durmasını isterken, yolun karşısına doğru koştular. Halk otobüsü aniden yola çıkan 2 kadına çarptı. Hızla gelen otobüs iki kadını bir süre önünde sürükledi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadınlar tedavi altına alındı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.