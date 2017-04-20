Sakarya 18 Yaşındaki Otoparkçı, Minibüs Şoförünü Öldürdü

Adapazarı'nda, babasına ait otoparka aracı park etmeye çalışan 18 yaşındaki İ.B. yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı minibüs şoförü Tunahan Kaya'yı tabanca ile vurarak öldürdü.



Olay saat 15.00 sıralarında, Adapazarı'nın en işlek caddelerinden olan Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. 23 yaşındaki dolmuş minibüs şoförü Tunahan Kaya idaresindeki 54 M 284 plakalı minibüs ile durağa müşteri almak için geleceği sırada yol kenarında bulunan otoparka araç park etmek istediği öğrenilen otopark sahibinin oğlu İ.B. ile yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. İ.B. ile minibüs sürücüsü arasındaki tartışma büyüdü. İ.B. işyerinden tabancayı alarak dolmuş minibüs şoförü Tunahan Kaya ve babası Yusuf Kaya'ya ateş etti. Göğsünden vurulan Tunahan Kaya kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirirken, bacağından yaralanan babası Yusuf Kaya ise tedavi altına alındı. İ.B. olayın ardından polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.