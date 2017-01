Saka Aşkına Üretim Tesisi Kurdu

ALİ BALLI - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, saka kuşlarına duyduğu sevgi ve hayranlık nedeniyle yüz binlerce lira harcayarak saka kuşu üretim tesisi kuran Orkun Gören (40), ürettiği bu kuşları, yurt içi ve yurt dışına gönderiyor.



Gören, güzel ötüşü ve görüntüsüyle kuş meraklılarının büyük ilgisini çeken saka kuşlarına olan sevgisiyle dikkati çekiyor.



Saka kuşu hayranlığı çocuk yaşlarda başlayan Gören, yıllar geçtikçe ilgisinin daha da arttığı saka kuşları üzerine araştırmalar yapmaya başladı.



Farklı türlerdeki saka kuşlarını bir araya getirmek ve üretimini yapmak için tesis kurmaya da karar veren Gören, 2015'te Bitez Mahallesi'nde mandalina bahçesinde 500 bin liradan fazla harcayarak modern bir tesis oluşturarak, Türkiye'nin ilk yasal saka kuşu üretim merkezini hizmete açtı.



Gören, Türkiye başta olmak üzere, dünyanın farklı ülkelerinden gelen kuş meraklılarını hayranlık duyduğu saka kuşunu anlatıyor ve sahiplendiriyor.



"Bir saka diğerine asla benzemez"



Gören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların saka kuşlarını doğadan koparmak yerine, kafeste üretilen kuşları tercih etmeleri için böyle bir tesis kurduğunu söyledi. Saka kuşunun kendisi için bir tutku ve aşk olduğunu ifade eden Gören, "Bu aşk kendimi bildim bileli var. Sanki ezelden bu yana varmış gibi. Onlar benim için geçmişten gelen bir aşk, sevda. Sonradan olan bir şey değil." dedi.



Tesiste "Akgerdan", "Kahverengi", "Agat", "İzabel", "Opal", "Mavi agat" gibi onlarca çeşit saka çeşidi olduğunu anlatan Gören, şöyle konuştu:



"Sakayı eğlenceli, güzel ve hoş kılan nedir? Size doğayı taşımasıdır. Her birisi bulunduğu yöreye özgü sesleri alır. İstanbul, Antalya ve Bodrum ağzı öten kuşlarımız var. Yurt dışından ziyaretçilerimiz geldiği zaman onların ayrı ötüm nitelikleri de oluyor. Sakayı bu kadar çekici kılan bu. Bir saka öbürüne asla benzemez. Bu kuşa doyum olmaması bu yüzdendir."



Saka kuşunun bakımının zorluğuna da değinen Gören, "Sakalar üzerine bazı yanlış uygulamalar görünce, saka sevenlerle bildiklerimi paylaştım. Verdiğim bu bilgiler sayesinde, insanlara yardımcı oldum ve olmaya devam ediyorum. Sağ olsunlar insanlar artık beni bu konuda 'Üstat' olarak görüyorlar." diye konuştu.



Gören, çeşitli hastalıklara yakalanan saka kuşlarına merkezde müdahale ettiklerini anlattı.



"Kapı kapı gidip hasta kuşları topladım"



Sakanın çok zarif bir kuş türü olduğuna da dikkati çeken Gören, şunları söyledi:



"Sakaya gönül veren ve bu kuşu besleyen çoğu kişi, hastalıklarından çok fazla bilgisi olmadığı için, çok sayıda kuş heder oluyor. Ben eskiden Manisa, Kastamonu, Çankırı ve Muğla gibi bölgelere gidip kapı kapı bu hasta kuşları topladığımı bilirim. 'Bunları öldürmeyin, kaderine terk etmeyin, ederi neyse ben alayım size kendi ürettiğim melezi vereyim diyerek topladım. Bunları da belirli bölgelerde karantina bölgesi oluşturarak hayatta tutmak için elimden geleni yaptım. Paylaşılmayan bilgi ketumiyet değil gaddarlıktır."



İnsanların saka kuşlarını doğadan yakalamaması gerektiğini vurgulayan Gören, "Saka sevdası olan herkes bunu yapmıştır. Ama bunu her kim yapıyorsa hata. Kafeste üretilmiş kuşu tercih edin." dedi.



"Kuş verirken, kız verir gibi damat seçiyoruz"



Saka kuşu üretimin çok meşakkatli olduğunu da belirten Gören, şöyle konuştu:



"Bu kuşların üretimi çok zor. Ancak onların büyümesini seyretmek ayrı bir zevk. Biz bundan dolayı kuş verirken kız verir gibi damat seçiyoruz. Çünkü çok emek sarf ettik. Gerçekten bunu hak eden kişi olsun. Bu hayvanı seven ve heder etmeyecek, rezil etmeyecek, ona bir saka sevdalısı olarak bakabilecek kişileri seçmeye çalışıyoruz."



Gören, kuş almaya İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri başta olmak üzere, Türkiye'nin farklı bölgelerinin yanı sıra, yurt dışından da kuş meraklılarının geldiğini ifade etti.



Yavru saka kuşlarına ötme dersi verdiğini anlatan Gören, "Saka görüntüsüyle olduğu kadar, ötmesiyle de insanın ruhunu okşayan bir zarafet. Öterken insanı dinlendirmesi gerekir. Bunun için de her kuşa ayrı ayrı ötüm eğitimleri veriyoruz." diye konuştu.



Kuşların bütün seslere karşı bir tepki gösterdiğini anlatan Gören, kuşların bağlama sesinden hoşlandıklarını fark ettiğini ve zaman zaman yanlarında bağlama çaldığını sözlerine ekledi.