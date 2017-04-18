Şairlerden Başkanlarına Şiirlerle Ziyareti

Eskişehir Şairler Derneği üyeleri, başarlı bir ameliyat geçiren 82 yaşındaki 25 yıllık kurucu başkanları İbrahim Sağır'ı hastanede ziyaret ettiler.



Ziyarette başkanlarına geçmiş olsun dileklerini ve dualarını ileten Eskişehirli şairler, dernek başkanlığını geçtiğimiz haftalarda sağlık nedenleriyle bırakan İbrahim Sağır'a birbirinden güzel şiirlerini okuyarak moral verdiler. Kurucu başkan İbrahim Sağır da şair arkadaşlarının şairane davranışlarından çok hoşnut kaldığını ve çok duygulandığını belirterek teşekkür etti. - ESKİŞEHİR