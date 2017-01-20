Şairler 15 Temmuz Gecesini Anlattı

İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği programda 15 Temmuz gecesini anlatan şair ve yazar İsmail Kılıçarslan, "15 Temmuz gecesi Türkiye'nin en karanlık gecesi, en aydınlık sabahına erişti" dedi.



İnegöl Belediyesi'nce Kent Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen yazar buluşmalarında şiir ve 15 Temmuz darbe girişimi konuşuldu. Türk milletinin darbecilere karşı verdiği mücadele şairlerin ifadeleriyle dinlendi. Adem Turan'ın sunumu ve İsmail Kılıçarslan'ın konuşmasıyla İnegöllüler unutulmaz bir gece yaşadı. Şiirlerle süslenen gecede iki şair, 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı. Türkiye'nin en karanlık gecesinin en aydınlık sabahına eriştiğini söyleyen İsmail Kılıçarslan, "Standart bir Türk babası gibi 15 Temmuz gecesi de vakitlice eve gitmiştim. Haberi aldığımda hemen kalkıp giyindim ve evdekilerle helalleştim. Aslında ben meselenin bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim. Yanımda iki arkadaşımla birlikte hemen sokağa çıktım. Asıl niyetimiz AK Parti ile teşkilatına ulaşmaktı. Fakat köprünün tutulduğunu öğrenince ben burada direnelim dedim. Akşam 23.00'dan sabah köprünün teslim alınmasından 1 buçuk saat öncesine kadar oradaydık. Daha sonra ayrılmak zorunda kaldık" şeklinde konuştu.



Adem Turan ise, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimini oğlunun telefonuyla öğrendiğini ve inanmakta güçlük çektiğini belirterek "Telefon etti ve (Baba, çabuk televizyonu aç, darbe yapıyorlar) dedi. İnanamadım. Hadi oradan ne darbesi dedim" diye konuştu.



Turan ve Kılıçarslan, İnegöllülerin sorularını cevapladı. Programı takip eden Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile AK Parti İlçe Başkanı Adem Demirel,, Adem Turan ile İsmail Kılıçarslan'a plaket takdim etti. - BURSA