Şair Dilek Kartal: "Yaşamadığım Bir Şeyi Yazamıyorum"

"Dokunmadığım, yaşamadığım, deneyimlemediğim bir şeyi yazamıyorum" diyen Şair Dilek Kartal, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde Şiir Meclisi'nin konuğu oldu. Kartal ile şiir anlayışı üzerine konuşan ve şiirlerini seslendiren İsmail Kılıçarslan'a santuru ile Sedat Anar eşlik etti.



Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde İsmail Kılıçarslan'ın hazırlayıp sunduğu Şiir Meclisi bu kez kadın bir şairi ağırladı. Yakın zamanda yayınlanan Çifte Açmaz kitabından yola çıkarak Dilek Kartal ile şiir yolculuğunu, şiir anlayışını ve şiirine yansıyan meseleleri konuşan Kılıçarslan'ın ilk sorusu şairin kendini nasıl tanımladığına dairdi.



"Kadın ya da erkek olmak hayata bakış ve hayatı yorumlayış, insana bakış anlamında farklılıklar arz ediyor" diyen Kartal, şair kimliği ile ilgili olarak ise, "Kadın şair mi, şiir yazan kadın mı? Bunlar üzerine düşünmedim. Ben bir kadınım ve şiir yazıyorum. Şiir yazıyorsunuz ve farkında olmayarak kadın oluşunuz devreye giriyor. Ama erkek ağzıyla yazılmış şiirlerim de var" diye konuştu.



"Hayat her şeyin önünde"



Şiirini kendi yaşantısından hareketle kurma kabiliyeti olan ya da bunun peşinde olan şairler için kim olduğu, o esnada ne yapıyor olduğu ve geçmişte ne yaşadığının önem taşıdığına dikkat çeken Kılıçarslan, cinsiyet meselesine de buradan bakmanın daha doğru olacağını söyledi.



Dilek Kartal, için şiir yazmak ihtiyaç mıdır, lüks bir şey midir? Sorusuna ise Kartal, "Şiire artistik bir başlangıcım yok. Her genç gibi lise çağlarında şiir yazıyordum. Ama hayatın akışı içinde çok uzun bir süre şiirden uzak kaldım. Çok uzun bir süre şiir yazsam da yayınlayamadım. Hayat her şeyin önünde. Bırakın şiir yazmayı bazen öyle şeyler yaşıyorsunuz ki o hal içersindeyken de şiir devşiremiyorsunuz. Yazmadığım zaman da o yazmama, yazamama halinin, onun nasıl bir kabz hali olduğunu çok iyi biliyorum" şeklinde cevap verdi.



"Söze tesirini veren Allah'tır"



Kendi kuşağındaki şairlerin küçük yaşantısını şiire dönüştürme konusunda çok cömert davrandığı tespitinde bulunan Kılıçarslan, "Çifte Açmaz'daki şiirlere bakınca da kendi küçük hayatını yazan birini görüyoruz. Büyük meseleler konuşmak yerine kendinden yola çıkarak aslında kocaman şeyler söyleyen şiirlere rastlıyoruz" dedi.



"Kendimizle ilgili çok fazla susa mı tabi kaldık da kendimizden bahsetme ihtiyacımız var bilemiyorum ama kendi adıma şunu söyleyebilirim, dokunmadığım, yaşamadığım, deneyimlemediğim bir şeyi yazamıyorum, ondan bahsedemiyorum. Bu kitapta dokunmadığım, değmediğim tek bir dize yoktur" diyen Kartal, "Acı çekmek neden önemli siz şairler için?" sorusuna ise "Ben kalbime çok güvenirim. O sağlamayı kalbimle yapıyorum. Söze tesirini veren Allah'tır. Okuyucu da dudaktan söylenenle kalpten söyleneni ayırıyor" şeklinde cevap verdi.



Kartal, "Şiirde öncelikli olarak gözettiğim şey ne söylediğimdir. Eğer bahsedeceğim şeyi ille bu şekilde anlatmam ve şiirselliği feda etmem gerekiyorsa o noktada ne söylediğim önemlidir" dedi.



Kartal'ı bu açıdan Koytak'a benzeten Kılıçarslan ise,"Şiir gençken yazılıp yaşlılıkta tekrar edilen bir şey. Cahit Koytak 1980'li yıllarda yazacağı neredeyse bütün iyi şiirleri yazdı, şiirin bütün imkanlarını denedi 1990'lardan sonra ise yazdığı şiirlerde teknik olarak herhangi bir yenilik barındırmaksızın söylemek istediklerini şiir üzerinden söyleyen, konuşan biri haline geldi. Okuyorsunuz, çok iyi ama sadece söylemek için şiir yazıyor. Derdi var o derdi söyleyebildiği form üzerinden söylüyor. Sen buna yakınsın" şeklinde konuştu. - İSTANBUL