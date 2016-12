Saint Joseph'te büyük buluşma

Mezunlar yurtdışı deneyimlerini anlattı

İzmir Bizim Okul Eğitim, Sağlık ve Kültür Vakfı, yüksek öğrenimini Fransa'da yapmak isteyen Saint Josephli öğrencilere yol göstermek amacıyla bir buluşma günü düzenledi.

Saint Joseph Lisesi ile ortaklaşa düzenlenen etkinliğe Fransa'daki çeşitli üniversitelerde okuyan 30 Saint Joseph Lisesi mezunu ile lisenin 11 ve 12.sınıflarında okuyan 150'e yakın öğrencinin yanı sıra İzmir Bizim Okul Eğitim, Sağlık ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, Saint Joseph Lisesi Türk Müdür Başyardımcısı Serhat Yalmanoğlu da katıldı.

Kendisinin de Saint Joseph Lisesi mezunu olduğunu, öğrencilik yıllarını anlatan Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, Saint Joseph Lisesi öğrencilerinin iyi ve farklı eğitim almaları için her türlü girişimde bulunduklarını ifade etti. Arkas, "Vakıf olarak Saint Joseph Lisesi'nde okuyan sizlere avantajlı bir eğitim hayatı sağlamayı amaç edindik. Aranızda temel eğitimin 8 yıla çıkartılmasından sonra kurduğumuz Piri Reis Okulları'nda anaokuluna başlayarak Saint Joseph'e gelen, mezun olduktan sonra da üniversiteyi Fransa'da okumak isteyenler var. Baktık ki Fransa'da okumak isteyen öğrenci sayısı her geçen gün artıyor biz de oradaki öğrencilik hayatını kolaylaştırmak için size yardım etme işini üstümüze aldık. Çünkü size bu konuda yardım edecek kimse yoktu. Okul seçiminizden kalacağınız yere, pasaport işlemlerinden oturma iznini almanıza kadar her konuda size yol gösteriyoruz. Bu toplantı da Fransa'ya gittiğinizde ne ile karşılaşacağınızı ilk ağızdan duymanız için düzenlendi" diye konuştu.

Türkiye'de okumak isteyenler için de çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekleyen Arkas, "İyi eğitim almanız en büyük hedefimiz ve bunun için de elimizden geleni yapıyoruz sizin de aldığınız eğitimin hakkını vermenizi istiyoruz" dedi.

Öğrencilerin hukuk, sosyal bilimler, fen bilimleri ile sinema, sanat ve mimarlık dallarında düzenlenen dört ayrı atölyede tecrübelerini paylaşmasının ardından buluşma toplantısı sona erdi.