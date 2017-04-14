Sahte Takı Çetesi Çökertildi

Gaziantep'te sahte takı üreterek kuyumcuları dolandıran ve kapkaç yaptıkları ileri sürülen 3 kişilik çete operasyon ile çökertildi.



Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Yaprak Mahallesi'nde meydana gelen kapkaç olayının ardından polis Zeytinli ve Şahintepe mahallelerinde kuyumculara sahte altın satan şahısların peşine düştü. Ekipler, belirledikleri adreslere yaptıkları operasyonda Y.Y., R.Ç. ve M.F. isimli şahısları yakaladı. Operasyonda sahte bilezik, küpe, yüzük, para ve boncuk ele geçirildi. Ekipler, M.F.'nin adresinde ise sahte takı imalatında kullanılan çeşitli alet ve malzemeler ele geçirildi. Malzemelere el koyan polis tarafından gözaltına alınan Y.Y., R.Ç. ve M.F. isimli şahıslar sorgunun ardından adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP