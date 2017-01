Sahte Rakı, Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde sevenleriyle...



2005 yılından bu yana Türkiye'de Rock'n Roll ve Blues müziğin en iddialı temsilcilerinden biri olan Sahte Rakı, ilgi çeken canlı performanslarıyla kısa sürede ününü İstanbul dışına taşırarak Ankara, Eskişehir, Bursa, Kocaeli, Samsun, Çanakkale gibi şehirlerde konserler verdi; 2007 yılında İstanbul Parkorman'da dünyaca ünlü grup The Commitments'ın ön grubu olarak sahne alan Sahte Rakı, performanslarındaki tiyatral sunum ve sahne şovları ile Rock 7/24 sitesi tarafından "En İyi Blues ve Rock'n Roll Grubu" ödülüne layık görüldü.



Grup 2008 yılında Efes Pilsen Blues Festivali kapsamında John Lee Hooker Jr. Band ile yaptığı jam session ile festival kapsamında gerçekleştirilen en iyi performanslardan birine imza attı.



2011 yılı yayın döneminde Hakan Bey Talk Show programının (ATV) canlı yayın orkestrası görevini üstlenen grup zaman içinde Dream TV, Turkmax, Habertürk gibi çeşitli kanallarda sergilediği performanslar ile müziğini daha büyük kitlelere ulaştırdı. 2012 yılı Temmuz ayında Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İsrail, İngiltere, Hırvatistan ve Bosna Hersekli grup ve sanatçıların katılımı ile gerçekleşen, Balkan'ların en büyük Blues festivali olan "Mostar Blues Festivali"nde, festivale Türkiye'den katılan ilk grup olarak ülkesini sıkı bir performansla temsil etti. Yine 2013 yazında Hırvatistan'da gerçekleştirilen Split Blues Festivalinde ülkesini temsil etti.



Her yıl kış döneminde gerçekleştirdikleri bar programları ile dinleyicilerine ulaşmaya, bir yandan seçkin dernek ve kuruluşların özel gecelerinde sahne almaya, bahar aylarında ise üniversite şenlikleri kapsamında Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde birlerce kişiye sesini duyurmaya devam eden Sahte Rakı Blues & Rock'n Roll Band, 8 kişilik zengin kadrosuyla ustalardan derlediği eserlerin yanında kendi bestelerini de güçlü yorumu ile harmanlayıp dinleyicilerine doyumsuz bir Rock'n Roll ve Blues şöleni sunuyor.



Vokal : Korhan Kodaman



Gitar : Emre Malikler



Bass : Eren Mutlu



Davul : Can Turfan



Saksofon: Emir Erünsal



Saksofon : Fırat Avcı



Trombon : Atakan Fatih Taş



Mızıka : Dinçer Tuğmaner



Katkıda bulunan can dostlarımız :



Koray Kurt : Davul



Uluç Büyükbeşe : Gitar, Keyboard, Saksofon



Fırat Taylan Kalkavan : Saksofon



Gürhan Öğütücü : Gitar



Ahmet Bilgiç : Bass



