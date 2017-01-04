Sahte Polisler Yakalandı

Balıkesir'de kendilerini polis olarak tanıtan ve vatandaşları dolandıran 5 şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Vatandaşları kandırarak 100 bin TL'ye yakın haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.



Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılık olayları üzerinde yaptığı operasyon ile 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin daha önceden yaşanan çeşitli dolandırıcılık olaylarında kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşları binlerce lira dolandırdığı ortaya çıktı. Son olarak Karesi ilçesinde 2 ayrı vatandaşı 100 bin TL'ye yakın dolandıran şüpheliler Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülerek sorguları yapılan 5 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR