Sahte Para ile Esnafı Dolandırmaya Çalışan Şahıs Tutuklandı

Afyonkarahisar'da sahte para kullanarak esnafı dolandırmaya çalışan 1 şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgilere göre, çevre illerden gelerek kentte sahte para ile dolandırıcılık yapıldığı yönünde ihbar alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlileri tarafından çalışma başlatıldı. Kentteki iş yerlerine sahte para vererek alışveriş yapan ve dolandırmaya çalışan B.Ü. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından takip edilerek gözaltına alındı ve üzerinde 2 adet sahte 200 TL çıktı. B.Ü., isimli şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği aktarıldı. - AFYONKARAHİSAR