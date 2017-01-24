Sahte Para İçin Özel Makina Satın Aldılar

FIRINCILAR SAHTE METAL PARADAN BIKTI



Metin Faruk TAMER - Ahmet ÖZER -GAZİANTEP-DHA) FIRINCILAR, özellikle sahte 1 TL'lik sahte madeni paradan dolayı mahkemelik olunca, çareyi, sahte paraları diğerlerinden ayıran özel yapılmış 4 bin dolardan satılan makine almakta buldu. Yurt dışından ithal olarak getirilen makineler sayesinde fırıncılar Merkez Bankası ve polise ifade vermekten kurtuldu.Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel başkan Yardımcısı Selim Açık,sahte metal paralar yüzünden fırıncı esnafının sık sık Cumhuriyet savcılıklarına gidip ifade verdiklerini dile getirdi. Açık, 'Fırıncı esnafı, bozuk paralarını tümletmek için Merkez Bankası şubelerine gidiyor. Şubelerde binlerce bozuk para içindeki sahteleri ayırmamız güç olduğundan, hakkımızda rapor düzenleyip, Cumhuriyet Savcılığına sahte parayla ilgili suç duyurusunda bulunuyor. Çünkü biz bu paraları Merkez Bankasına götürdüğümüz zaman sorun yaşıyoruz. Savcılığa ifade vermek zorunda kalıyoruz. Fırın esnafı olduğumuz için bize günlük 3 bin lira demir para geliyor. Bunları haftada 1-2 içinde bankaya götürmek zorunda kalıyoruz. Demir paraların içinde en çok 1 TL sahte geliyor. Bunun yanısıra kullanılmayan para geliyor. Yani içinde sente, Euro'ya kadar paralar bulunuyor. Örneğin bankaya 10 bin TL götürüyoruz. İçinde 10-20 TL sahte çıkıyor. Bu sahte paralar nedeniyle adliyede ifade veriyoruz ve 5-6 saat bu durumla uğraşıyoruz. Bu paralar kendimiz kontrol etmeye çalışsak günlük yaklaşık 2 saatimizi alıyor'dedi



Undane Ekmek Fabrikası işletmecisi Selçuk Açık'da, Merkez Bankası ve polisle uğraşmak yerine, yurt dışından ithal 4- 4.5 bin dolara mal olan özel yapım para sayma makinası almak zorunda kaldıklarını, bu makinaların sahte paraları ayırdığına dikkat çekti. Selçuk Açık'Bu cihazı yaklaşık 1 yıl önce bize günlük gelen 3-4 bin TL dolayındaki metal paraların bazılarının sahte çıkmasından dolayı almak zorunda kaldık. Bu cihaz bütün madeni paraları büyükten küçüğe doğru ayırıyor. Aynı zamanda sahte ya da içinde kırılan ve ezilen paraları da ayrı bir gözde topluyor. Madeni paraları kendimiz kontrol etmeye çalışsak, günlük yaklaşık 2-3 saatimizi alır. Makineyi aldıktan sonra para ayırma derdinden kurtulduk. Bu makinenin fiyatı 4 bin ile 4 bin 500 dolar arasında değişiyor. Özel olarak yapılmış makine, hem parayı sayıyor hem de sahteyi yakalıyor' diye konuştu