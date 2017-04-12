Sahte Kimlikle Cep Telefonu Alırken Yakalandı

Tekirdağ'da sahte kimlikte cep telefonu almaya çalışan şüpheli yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesi Eskicami Ortacami Mahallesinde D.A. isimli şahıs sahte kimlik ile cep telefonu almaya çalıştı.



Gerekli evrakları yetkiliye teslim eden D.A'nın hareketlerinden şüphelenen iş yeri çalışanı durumu polislere bildirdi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte kimlik ile cep telefonu almaya çalışan D.A'yı olay yerinde yakaladı.



D.A'nın yapılan üst aramasında İ.T. isimli şahıs adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ve ehliyet olduğu tespit edildi.



Gözaltına alınan şüphelinin emniyete götürüldüğü ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.