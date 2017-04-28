Sahte Kimlik ile Telefon Almak İsterken Yakalandı

Sahte kimlik ile telefon almak isterken yakalandı



TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir iş yerinde sahte kimlik ile işlem yapmak isteyen bir kişi, iş yeri çalışanı tarafından fark edilince yakayı ele verdi.

Uğur Mumcu Caddesinde bulunan bir iş yerinde Sami H., ismine düzenlenmiş kimlik ile telefon ve hat almak isteyen kişiden şüphelenen çalışan durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, kimliğin sahte olduğunu ve şüphelinin ismini ise Kemal B. olduğunu belirledi. Üzerinden iki adet sahte kimlik çıkan Kemal B.'nin yapılan GBT sorgulamasında da tehdit suçundan aranma kaydı olduğu belirlendi.

Kemal B. gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.