Sahte İçkileri Motosikletle Götürmüş

İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişiden 2'sinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Narlıdere ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde H.E. ve M.T'nin birer gün arayla hayatını kaybetmesine neden olan sahte içkiyi piyasaya sürdüğü iddiasıyla yakalanan Veysel G. ile eşi E.G'nin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.



Veysel G. "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının eşi E.G. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.



Motosikletle sahte içki servisi



Emniyette ifadesi alınan Veysel G'nin "kimseyi öldürmek gibi bir niyeti olmadığını, içmek için ürettiği sahte içkileri talep eden kişilere de para kazanmak amacıyla sattığını" söylediği öğrenildi.



Veysel G'nin bağ evinde düdüklü tencere de kullandığı düzenekle ürettiği sahte içkiyi sipariş edilen adreslere motosikletiyle götürdüğü iddia edildi.



Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olan H.A. ise verdiği ifadede, Veysel G.'den 5 yıldır içki satın aldıklarını, Narlıdere pazaryerinde arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra fenalaştığını belirtti.



H.A, olay günü Veysel G.'yi arkadaşlarından birinin telefonla arayarak "bu içki biraz sert" dediğini, bunun üzerine ise zanlının "anasonunu biraz fazla koymuş olabilirim, bol suyla için" tavsiyesinde bulunduğunu ileri sürdü.



Tutuklanan zanlının, ölen kişilerden birinin telefonundaki son arama kaydında "Veysel rakı" olarak kayıtlı olduğu dikkati çekti.



Olay



Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zehirlenme şüphesiyle Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan H.E. ve M.T'nin birer gün arayla yaşamını yitirmesi üzerine çalışma başlatmış, aynı şikayetle M.Y. ve H.A'nın da hastanede tedavi altında olduğu bilgisi üzerine soruşturmayı genişletmişti.



Polis ekipleri, yoğun bakımdan çıkan H.A'nın ifadesi doğrultusunda Narlıdere ilçesinde bir eve düzenledikleri operasyonda düdüklü tencere içine kurulan düzenekle sahte içki imal edildiğini tespit etmişti. Sahte içkiyi litrelik pet şişelerle piyasaya sürdüğü ve bu suçtan poliste kaydının bulunduğu öğrenilen Veysel G. gözaltına alınmıştı.