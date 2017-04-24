Sahte İçki Üreten Depolara Operasyon: 6 Şüpheli Gözaltında

İstanbul'da, sahte içki üretip ticaretini yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.



Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkollü içki ticaretinin önlenmesine yönelik Bayrampaşa, Eyüp ve Kağıthane ilçelerinde bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, bu şüphelilerin imalathane olarak kullandıkları depolarda 8 bin 880 şişe farklı türde sahte alkollü içecek, 650 adet etiket, 116 adet boş alkol şişesi, 70 litre metil/etil alkol sıvısı, 150 adet şişe kapağı, 19 litre anason maddesi ve 30 top şişe koruyucu file ele geçirildi.



Gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Cadde'sindeki yerleşkesine götürülen E.S., M.S., M.G., H.G., R.O. ve H.K. adlı şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL