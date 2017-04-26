Sahte İçki Satarak 2 Kişinin Ölümüne Neden Olan Zanlı Tutuklandı

İZMİR'in Narlıdere İlçesi'nde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişiden 2'sinin ölümüne neden olduğu iddia edilen Veysel Güventürk - 69) ve eşi Esma Güventürk 71) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Veysel Güventürk tutuklanırken, eşi serbest bırakıldı.



Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, geçen hafta Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişinin getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Hastanede tedaviye alınan 4 kişiden Hasan Evren (57) ile Mehmet Taktakoğlu'nun (67) 1'er gün arayla hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlatan polis, sahte rakıyı sattığı ileri sürülen Veysel Güventürk (69) ile eşi Esma Güventürk'ü (71) gözaltına aldı. Veysel Güventürk'ün emniyetteki ifadesinde "Kimseyi öldürmek gibi bir niyetim yoktu, içmek için ürettiğim sahte içkileri talep eden kişilere de para kazanmak amacıyla sattım" dediği öğrenildi.



MOTOSİKLETLE SAHTE İÇKİ SERVİSİ



Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Mehmet Yakut'un (65) durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Hüseyin Adıgüzel'in (63) ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Veysel Güventürk'ün bağ evinde ürettiği sahte içkileri sipariş edilen adreslere motosikletiyle götürdüğü öğrenilirken, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olan Adıgüzel verdiği ifade de, Veysel Güventürk'ten 5 yıldır içki satın aldıklarını, Narlıdere Pazaryeri'nde arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra fenalaştığını belirtti. Ayrıca Adıgüzel, olay günü Veysel Güventürk'ü arkadaşlarından birinin telefonuyla arayarak "Bu içki biraz sert" dediğini, bunun üzerine ise zanlının "Anasonunu biraz fazla koymuş olabilirim, bol suyla için" tavsiyesinde bulunduğunu ileri sürdü. Veysel Güventürk'ün, ölen kişilerden birinin telefonundaki son arama kaydında "Veysel rakı" olarak kayıtlı olduğu da dikkati çekti.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Veysel Güventürk, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçlamasıyla tutuklanırken, eşi Esma Güventürk ise serbest bırakıldı. - İzmir