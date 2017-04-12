Sahte İçki İmalathanesine Operasyon Kamerada

İstanbul'da sahte içki imalatı yaparak piyasaya süren iki şüpheli ile birlikte yanlarında çalışan yaşları 18'de küçük iki çocuk gözaltına alınırken, operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı. İmalathanede 18 yaşından küçük iki çocuğun da çalıştırıldığı belirlendi.



İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki imalatı yaparak piyasaya süren şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Zeytinburnu'nda ürettikleri sahte içkileri piyasaya süren iki şüpheli belirlenerek takip başlatıldı. Yapılan takiplerin ardından şüphelilerin Zeytinburnu'ndaki sahte içki ürettikleri imalathane de tespit edildi. 10 Nisan Pazartesi Günü tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında A.K., F.Ö. isimli iki şüpheli ile birlikte yanlarında çalıştığı öğrenilen yaşları 18'den küçük F.B. ve T.Ç. gözaltına alındı. İmalathanede yapılan aramalarda, 23 bin 825 adet kaçak içki kapağı, 324 bin TAPDK bandrolü, 5 bin kaçak içki kapağı koruyucusu, 2 adet kapak basım makinesi, 1 adet kompresör, 32 litre viski ham maddesi ile birlikte bir kamyonet ele geçirilirken, operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.



Operasyon anı kamerada



Polis kamerasına görüntülerde, ekiplerin imalathanede yaptıkları aramalar görülüyor. Aramalarda çok sayıda bandrol ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçiriliyor. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne, götürülen, A.K. ve F.Ö. isimli şüphelilerin, imalathanede çalıştıkları öğrenilen F.B. ile T.Ç. isimli iki çocukları çalıştırdıkları öğrenildi.



F.B. ile T.Ç. isimli çocukların Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K. ve F.Ö. emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden, F.Ö. tutuklanırken, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL