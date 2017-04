Sahte Doktorluk Yaparak 500 Bin Dolar Kazanan Traktör Şoförü

Zaman zaman, geçtiğimiz günlerde paylaştığımız "Sarhoş bir kişi, görev başındaki robota saldırınca tutuklandı" haberine benzer, trajikomik vakalarla karşı karşıya kalıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Özbekistan'da yaşanan dolandırıcılık vakası ise bunun en güncel örneklerinden birisi.



Özbekistan'da asıl mesleği traktör şoförlüğü olan bir kişi, aldığı sahte doktor sertifikası sayesinde kendisine bir şirket kurarak, bu şirketten 1 milyar 800 milyon Özbekistan somu (yaklaşık 500 bin dolar) gelir etti.



Özbekistan Başsavcılığına ait hukuk gazetesinin haberine göre: Buhara Bölgesi'ndeki köylerden birinde traktör sürücüsü olarak çalışan Kahraman Pulatov, Kazakistan Sağlık Bakanlığı tarafından verilen sahte Uluslararası Psikologlar, Doktorlar ve Geleneksel Tıp Derneği sertifikasını illegal yollardan elde ederek kendisine bir şirket kurdu ve bu şirkette kendi akrabalarını çalıştırdı.









Olayın anlaşılmasının ardından çıkarıldığı mahkemede, hile yaparak doktor sertifikası aldığı gerekçesiyle 8 yıl hapis cezasına çarptırılan Kahraman Pulatov, aldığı hapis cezasının yanı sıra 150 asgari ücrete denk bir rakam olduğu belirtilen bir para cezasına da çarptırıldı.



Pulatov'un yanı sıra olaydan haberi olduğu halde yanında çalışan akrabaları ve ortakları da hapis cezasına çarptırıldı.