Sahte Binbaşı Askeri Üniformayla Dolandırdı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde askeri üniformayla fakülteye gelen ve kendini istihbaratçı binbaşı olarak tanıtan dolandırıcı güvenlik güçleri tarafından yakalandı.



Nazilli'ye bağlı İsabeyli Mahallesi'nde bulunan ADÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine kamuflaj askeri üniformayla gelen binbaşı rütbeli şahsın hareketlerinden şüphelenen görevliler durumu jandarmaya ihbar etti. Yapılan araştırmada kendisini istihbaratçı olarak şahsın okulda ve çevre okullarda bulunan öğretim üyeleriyle samimiyet kurarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu öğrenildi.



Dolandırıcılık olayı ile ilgili yapılan araştırmalar neticesinde ADÜ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda görevli S.Ö. isimli mağdura ulaşıldı. S.Ö., kendisini askeri personel ve istihbaratçı binbaşı olarak tanıtan şahsı M.T.K. ismiyle tanıdığını beyan etmesi üzerine derinleştirilen soruşturmada şüphelinin gerçek kimliğinin M.D. olduğu tespit edildi.



Efeler ilçesinde bulunduğu tespit edilen M.D., polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak çalışma sonucunda 35 AK 5286 plakalı araç içerisinde yakalandı. Araçta ve üst aramasında 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet koltuk altı tabanca kılıfı, 1 adet M.T.D. yazılı askeri isimlik, 1 adet marka fotoğraf makinesi, 1 adet hafıza kartı, 1 adet Anayasa kitabı, 1 adet pos cihazı, 2 adet bıçak, 1 adet DVD yazıcı, 1 adet kişilik bozuklukları yazılı kitap, 1 adet internet cihazı, 3 adet flash bellek, 1 adet SD kart okuyucu, 2 adet sim kart, 7 adet cep telefonu, 1 adet Cumhuriyet Başsavcılığının Denetimli Serbestlik Müdürlüğü denetimli serbestlik kağıdı, 1 adet S.Ö. adına kimlik fotokopisi, 1 adet M.T.D. adına düzenlenmiş sürücü belgesi yerine geçen geçici belge, 5 adet Ş.Y. isimli şahıs adına tapu fotokopisi ve 2 adet kartvizit, 15 adet kredi kartı ve 1 adet yüzük ele geçirildi.



Askeri üniformayla dolandırıcılık yapmaya çalışan M.D., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN