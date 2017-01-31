Sahte Alkol ve Kaçak Akaryakıta Polis Baskını

İzmir'de düzenlenen iki ayrı operasyonda 3 bin 826 şişe kaçak içki ve 12 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.



İzmir genelinde sahte-kaçak içki ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir'den Denizli'ye sahte içki sevkıyatı yapılacağı istihbaratını aldı. Polis ekipleri söz konusu aracı İzmir Aydın Otoyolu Işıkkent gişelerinde durdurarak yaptığı aramada, 2 litrelik 3 bin 790 şişe sahte rakı ve 1 litrelik 36 şişe sahte rakı olmak üzere toplam 3 bin 826 şişe sahte rakı ele geçirdi. Yakalanan araç sürücüsü V.E. (34) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen sahte içkilerin piyasa değerinin yaklaşık 533 bin lira olduğu bildirildi.



Kaçak akaryakıt ele geçirildi



Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aliağa ilçesi, Aliağa Gemi Söküm Bölgesinde bulunan 2 ayrı iş yerinde kaçak akaryakıt ürünlerinin bulunduğunu belirledi. Polis ekiplerinin, söz konusu iş yerlerine yaptığı baskında 12 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, Y.K. (51), M.A.(30) ve H.E. (49) yakaladı. Şüpheliler Y.K., M.A. ve H.E. alınan ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ele geçirilen toplam 12 bin 900 litre kaçak akaryakıt ürününün piyasa değerinin yaklaşık 61 bin lira olduğu belirtildi. - İZMİR