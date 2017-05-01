Sahrap Soysal ve Nilgün Belgün'den Mutfak Atölyesi
Ünlü yemek uzmanı Sahrap Soysal ve ünlü tiyatrocu Nilgün Belgün, İzmir Optimum’da neşe dolu bir mutfak atölyesinde İzmirliler ile buluştu.
Ünlü yemek uzmanı Sahrap Soysal ve ünlü tiyatrocu Nilgün Belgün, İzmir Optimum'da neşe dolu bir mutfak atölyesinde İzmirliler ile buluştu.
İzmir Optimum, yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal ile sevilen tiyatro sanatçısı Nilgün Belgün'ü ağırladı. Keyifli bir mutfak atölyesi ve söyleşi gerçekleştiren Sahrap Soysal ve Nilgün Belgün, Optimum ziyaretçilerine çok özel lezzet tarifleri verdi. Bol kahkahalı yemek atölyesinde, ziyaretçiler hem çok sevdikleri yemek uzmanı Sahrap Soysal ile tiyatrocu Nilgün Belgün'ü yakından tanıma fırsatı yakaladı hem de lezzetli tariflerle dolu bir gün yaşadı. Mutfak atölyesinde; Sahrap Soysal Bereket Salatası, Arap Cacığı, özel sos tarifleri ile Sahrap Köftesi'nin tarifini paylaşırken, ünlü tiyatrocu Nilgün Belgün ise eğlenceli sohbeti ile ziyaretçileri kahkahaya boğdu. - İZMİR