14 Nisan'da BKM Mutfak Sahne'de Sahne Kadının!..



Hayal Mesaisi'nin ikinci çocuğu olan Sahne Kadının!, şuan için 15 kadın olarak yola devam etmekte. 2016 Bahar ve yaz aylarında, aynı isme sahip doğaçlama tiyatro atölyesine katılan 104 kadın arasından mülakatla seçilerek bir araya gelen ekip 2016 Eylül itibariyle sahne hayatlarına da başladılar. İstanbul'un çeşitli sahnelerinde oynamakla beraber, BKM Mutfak Sahne'nin düzenlemiş olduğu Doğaçlama Tiyatro Ligi'nin de katılımcı ekipleri arasındalar.



Hayal Mesaisi bünyesinde oyunlarla birlikte, sosyal sorumluluk projeleri, atölyeler ve eğitimlerde de yer almaktadırlar.



Tamamı kadın oyunculardan oluşan Türkiye'nin ilk doğaçlama tiyatro topluluğu olmaları ile dikkat çeken ekip, fazlasıyla mizah ve biraz sempatiyi karıştırdığımızda neler çıkacağını deneyimliyor ve paylaşıyorlar.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : BKM Mutfak Sahne



Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3



Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Sahne Kadının!



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır