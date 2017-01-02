Şahmeran Uçurtmasıyla Türkiye'yi Temsil Edecek

Mardinli Zahit Munga, 8 metrelik üç boyutlu "Şahmeran" görünümlü uçurtmasıyla Hindistan'da Uluslararası Uçurtma Festivali'ne katılacak.



Çocukluğundan başlayan uçurtma hobisini sürdüren 25 yaşındaki Zahit Mungan, yaklaşık 10 yıl önce sosyal medya üzerinden temas kurduğu bir uçurtma kulübü vesilesiyle 3 boyutlu modern uçurtmalar yapmaya başladı. Bu yöndeki çalışmalarını ilerleten Mungan, daha sonra ulusal ve uluslararası düzenlenen bir çok uçurtma şenliğinde yer aldı.



Mungan, son olarak daha çok bölgedeki masallarda yer alan belinden aşağısı yılan, üstü ise insan şeklinde olan doğaüstü yaratıkların başında bulunan ve hiç yaşlanmayan, ölünce ruhunun kızına geçtiğine inanılan varlık olan "Şahmeran" şeklinde uçurtma yaptı.



5 aydır üzerinde çalıştığı 8 metrelik üç boyutlu Şahmeran uçurtmayla 8-14 Ocak 2017 tarihleri arasında Hindistan'ın Ahmedabad kentinde düzenlenecek uçurtma festivaline katılacak Mungan, Türkiye'yi temsil edecek.



Zahit Mungan AA muhabirine, Mardin'indeki tek katlı evlerin damlarında çocukların sürekli uçurtma uçurduğunu, çocukluğundan beri ilgilendiği uçurtmaların daha sonra hobisi olduğunu söyledi.



Bugüne kadar çok sayıda uçurtma etkinliğine katıldığını dile getiren Mungan, "Malezya ve Tayland'da düzenlenen uluslararası festivallere de katıldım. Dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan festivalde 'Şahmeran' görünümlü uçurtmayı Ahmedabad'ta uçuracağım." dedi.



100 metrekare paraşüt kumaşı kullandı



"Şahmeran"ın bölgede önemli semboller arasında yer aldığını dile getiren Mungan, "Bugüne kadar Şahmeran'ı 3 boyutlu uçurtma olarak kimse yapmamıştı. Bu nedenlerden dolayı tercihim oldu. Neredeyse 5 yıldır yapmaya karar verdiğim bu uçurtmayı, işten geldikten sonra gece saatlerine kadar çalışıp 5 ayda tamamladım." dedi.



Uçurtmanın 800 parçadan meydana geldiğini belirten Mungan,"8 metre uzunluğunda ki uçurtma 800 parçadan oluşuyor. 100 metrekare paraşüt kumaşı kullandım." diye konuştu.



Anne Necla Mungan ise oğlunun uçurtmayı yapmak için gece geç saatlere kadar çalıştığını, kendilerinin de ona yardımcı olduklarını söyledi.



Oğlunun Türkiye'yi ve Mardin'i en güzel şekilde temsil etmesini istediğini ifade eden Mungan, oğlunun terörden ve kötü alışkanlıklardan uzak şekilde hobisiyle ilgilenmesinin kendisini mutlu ettiğini aktardı.



Kardeşi Ceylan Mungan da ağabeyinin hobisini kendisine de aşıladığını dile getirdi.