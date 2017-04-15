Şahit ateşi Gaziantep'e düştü

Şehit Piyade Uzman Çavuş'un nişanlı olduğu ve 2 ay sonra evleneceği öğrenildi



GAZİANTEP - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kayalıklardan uçuruma düşerek şehit olan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Barış Düver'in acı haberi Gaziantep'te yaşayan ailesine ulaştı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları'nda arazi taraması yaparken uçuruma düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Barış Düver'in Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Barak Mahallesi 40 Nolu sokakta ikamet eden annesi Emine Düver ve yakınlarına acı haber verildi.

Şehit Düver'in bir ay önce Karaman'da yaşayan nişanlısı ile nikahının kıyıldığı öğrenilirken şehidin babasının 15 yıl önce trafik kazasında kaybettiği bildirildi. Şehit Düver'in naaşının 20 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Vodafone Arena Stadı'nın yakınında meydana gelen patlama şehit olan Çevik Kuvvet Polisi Ufuk Bozgeyik'in de mezarının bulunduğu Oğuzeli İlçesine bağlı Yakacık Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Öte yandan, Şehit Ahmet Düver'in defnedileceği Oğuzeli ilçesine bağlı Yakacık mahallesinin ise 4 ay içerisinde ikinci şehit acısı yaşadı.