Şahıs İkna Edildi, Rehineler Kurtarıldı

Gaziantep'te 2 komşusunu silahla rehin alan altın tamircisi ikna edilerek rehineler kurtarıldı.



Gaziantep'te altın tamirciliği yapan Şahin D. (35), saat 16.30 sıralarında Beyazlar Mahallesi 44 Nolu sokak içerisindeki 4 katlı bir banın en alt katında bulunan iş yerinde, aralarında husumet olduğu ileri sürülen Çağdaş C ve Levent P isimli komşusuyla tartışmaya başlamış, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilmişti. İş yerinin kepenklerini de indiren Şahin D, elinde silah bulunduğunu ve 2 şahsı da kendisini de öldüreceğini söyleyerek, polislerden uzaklaşmasını istemişti.



Olayın ardından çevrede geniş güvenlik tedbirleri alan polis ekipleri, yaklaşık 2.5 saat süren çabalarının ardından Şahin D'yi ikna etti. Şahsın silahını bırakmasının ardından kepenkler açıldı. Teslim olan şahıs gözaltına alınırken, rehineler de sağ olarak kurtarıldı.



Gözaltına alınan Şahin D. ile rehinelerin, sağlık kontrolü için hastaneye götürüleceği öğrenildi. - GAZİANTEP