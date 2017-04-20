Sahir Abacı Mafsad'ın Konuğu Oluyor

Fotoğraf Sanatçısı Sahir Abacı Cuma akşamı MAFSAD'ın konuğu oluyor. Sahir Abacı'nın birbirinden güzel fotoğraflarını görmek, zamana, mekana ve insana tanıklık etmek isteyen herkes bu güzel sunum, söyleşiye katılabilecek.



Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği bünyesinde bulunan SODES Fehmi Kolçak Fotoğraf Atölyesinde, 21 Nisan 2017 tarihinde saat 20.00'de gerçekleştirilecek olan sunum söyleşinin fotoğrafseverler tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor.



MAFSAD Yönetim Kurulu Başkanı İnan Orhan, Fotoğraf Sanatçısı Sahir Abacı'yı MAFSAD'ta ağırlamaktan onur duyduklarını ifade ederek, bütün sanatseverleri bu güzel söyleşi için derneklerine davet etti. - MALATYA