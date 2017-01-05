Sahipsiz Kedilere Yıldırım Şefkati

Dairesini çöplerle ve bakıma muhtaç durumdaki kedilerle dolduran Z.Y'nin evine polis eşliğinde giden ekipler, Bursa 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen arama ve el koyma kararı ile kokudan yaşanmaz haldeki haneye girerek tahliye işlemi gerçekleştirdi. Baruthane Mahallesi 1. Malcı Sokak sakinlerinin şikayeti üzerine eve doldurulan çöpler ekipler tarafından boşaltılırken, bakıma muhtaç durumda olan kediler, Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından alınarak Cumalıkızık'taki Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Tedavi Merkezi'nde tedavilerine başlandı.

'VATANDAŞLARIMIZIN DUYARLI OLMASINI İSTİYORUZ'

Baruthane Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, çevreye ve insanlara zararlı olacak temizlik konularına titizlikle yaklaştıklarını belirterek, "Komşuların ağır koku nedeniyle şikâyette bulunması üzerine mahkeme kararı ile bölgeye giden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, evdeki çöpleri boşaltarak, zor şartlarda evde bakılan kedilerin bakımı için merkezimize teslim ettiler" dedi. Çevre ve insan sağlığını tehdit eden durumlara yaptıkları titiz çalışmalarla izin vermediklerini vurgulayan Başkan İsmail Hakkı Edebali, "İlçemizde temizlik konusunda azami gayret gösterirken, karşılaştığımız bu durumlarda gereken işlemleri yerine getiriyoruz. Yıldırım'ı yaptığımız çalışmalarla temiz hale getirirken, vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.