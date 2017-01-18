Sahipsiz Hayvanlar İçin Merhamet Yuvası

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, bir sevgi ve merhamet şehri olan Konya'da 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde, sivil toplum örgütleri ile koordinasyon içinde sokak hayvanlarına yönelik hizmetleri sürdürdüklerini söyledi.

YARALI VE BAKIMA MUHTAÇ HAYVANLARA ANINDA MÜDAHALE EDİLİYOR

Trafik kazasına karışmış veya bakıma muhtaç hayvanlarla ilgili gelen ihbarlara anında müdahale edildiğini kaydeden Başkan Akyürek, veteriner hekimlerce tedavileri yapılan hayvanların koruma altına alındığını ifade etti.

SOKAK HAYVANLARINI SAHİPLENME ORANI HER YIL ARTIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde, 2016 yılında 1.241 adet sahipsiz hayvanın ücretsiz olarak sahiplendirildiğini kaydeden Başkan Akyürek, ayrıca 6 bin 88 sahipsiz hayvanın ilçe belediyeleri tarafından sokaklardan toplanarak geçici hayvan bakımevine getirildiğini söyledi.

SAHİPSİZ HAYVANLAR İÇİN BESLENME ÇALIŞMALARI

Özellikle ağır geçen kış şartlarında sokaklarda aç ve susuz hayvan kalmasını engellemek amacıyla ilçe belediyeleri ile birlikte oluşturdukları çok sayıda beslenme odağına periyodik olarak yemleme ve su temini çalışması yapıldığını belirten Başkan Akyürek, vatandaşların da uygun yerlere yiyecek bırakarak sivil tolum örgütleri ile birlikte yürüttükleri "Bir Kap Yemek Bir Kap Su" kampanyasına destek olmasını istedi.

HAYVAN BAKIMEVİ ZİYARETÇİLERİNİ YIL BOYU AĞIRLIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi haftanın 7 günü 09.00-12.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul ediyor. Öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak için düzenli aralıklarla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar ve üniversite öğrencilerine kapılarını açan hayvan barınağını 2016 yılında 13 bin 785 kişi ziyaret etti.

Geçtiğimiz yıl bakımevine getirilen 6 bin 88 sahipsiz hayvandan 4 bin 793 adedine kırık çıkıp operasyonundan ampütasyon işlemleri ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına kadar birçok hastalığa karşı tedavi yapılırken 4 bin 451 hayvana kuduz aşısı, 5 bin 560 hayvana parazit aşısı yapıldı.

10 BİN SOKAK HAYVANI KISIRLAŞTIRILDI

Geçici Hayvan Bakımevinde 2016 yılında 2 bin 510 hayvan kısırlaştırılırken, son 5 yıl içinde 10 bin 155 hayvan kısırlaştırılıp kanun gereği rehabilite edilerek alındığı ortama bırakıldı.