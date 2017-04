Sahipsiz at Hayvan Hastanesi'ne gönderildi

Isparta'da Deregümü, üzerinde bitkin halde bulunan ve Belediye'nin veteriner hekimlerince serum verildikten sonra bir vatandaşa teslim edilen at yine başıboş bırakılınca bu kez tedavisi için Burdur'daki Hayvan Hastanesi'ne gönderildi



ISPARTA - Isparta'da bitkin halde bulunan ve tedavisinin ardından bir vatandaşa teslim edilen at yine başıboş bırakılınca Burdur'daki Hayvan Hastanesi'ne gönderildi.

Isparta'da merkeze bağlı Deregümü köyü yakınlarında ağaca bağlanmış bitkin halde bulunan at, Belediye Zabıta ekiplerinin kontrolünde veteriner hekimlerce müdahale yapıldıktan sonra ayağa kalkmış ve bir kişiye teslim edilmişti. Ancak, bir gün sonra atın bir kez daha başıboş bırakılması üzerine bu kez ekipler, Burdur'da Hayvan Hastanesi'yle iletişime geçip, hayvanın tedavi edilmesi ricasında bulundular.

Zabıta ve veteriner hekimlerin Cankız adını verdiği at, araca bindirilerek tedavi için Burdur Hayvan Hastanesi'ne götürüldü. Isparta Belediyesi Zabıta Müdürü İsmail Cemil Aydoğdu, "Daha önce de evcil atımız Cankız'ı başıboş bulmuş ve gerekli müdahaleyi yapmıştık. Bir kez daha başıboş olduğunu görünce. Bu kez Burdur Hayvan Hastanesi'ne gönderdik, Şimdi Cankız, tedavi altında. Tüm tedavi masrafları belediye olarak karşılanacak. Tedavi edildikten sonra da konuyu yakından takip edeceğiz. Belki bir hayvansevere teslim ederiz veya çiftliğe bırakırız. Gereğini yapacağız. Burdur'daki veteriner hekimlerimize minnettarız. Talebimize anında cevap verdiler. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz . İnşallah Cankız, bir an önce sağlığına kavuşur. Belediyemizin, hayvanlara yönelik duyarlılığı bundan sonra da sürecek" dedi.