Şahinbeyli Sporcular, Milli Takım Kampına Katııyor

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nın başarılı oyuncuları milli takım kampına katılıyor.



Şahinbey Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nın başarılı futbolcularından Kaleci Fatih Karakuş, Ali Budak, Nurettin Balkaya ve Kulübümüz kaleci antrenörü Okkaş Böke Türkiye Futbol Federasyonunun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ampute Futbol Milli Takımı Riva'da kampa katılıyor. Başarılı oyuncular, 01-11 Ekim 2017 tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleşecek olan Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası hazırlıkları için 23-29 Ocak 2017 tarihlerinde kampa katılacaklar



Kampa davet edildiler



Yeni sezona kadrosunu daha da güçlendirerek başlayan Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Süper Lig bazında Gaziantep'i temsil eden tek takım olma unvanını da elinde bulundururken, Süper Lig'de yaptığı maçlarda futbolcular oynadığı futbolla da göz dolduruyor. Şahinbey Ampute Futbol Takımında iyi bir performans sergileyen futbolculardan kaleci Fatih Karakuş, Ali Budak, Nurettin Balkaya ve Kaleci Antrenörü Okkaş Böke 23-29 Ocak 2017 tarihleri arasında Riva'da yapılacak olan Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası Milli Takım kampına davet edildi.



Şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz



Ampute Futbol Takımı oyuncularının Milli Takım kampına davet edilmesiyle ilgili açıklamada bulunan Kulüp Başkanı Cuma Güzel, "Takım oyuncularımızdan Kalecimiz Fatih Karakuş, Ali Budak,Nurettin Balkaya ve kulübümüz Kaleci Antrenörü Okkaş Böke Milli Takım kampına davet edilmesi bizleri hem mutlu etti hem de gururlandırdı. Kulüp olarak iyi ve başarılı çalışmalar yaparak Gazi şehrimizi ve özellikle de Şahinbey İlçemizi en güzel şekilde temsil etmeye gayret gösteriyoruz. Ayrıca bizler bu sporcularımız ve Antrenörümüz Ampute Futbol Milli takımı,01-11 Ekim 2017 tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleşecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası hazırlıkları için 23-29 Ocak 2017 tarihlerinde Riva'da kampa katılacaklar başarılı olacağına ve Gaziantep'i en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz" dedi. - GAZİANTEP