Şahinbey İlçe Müftüsü İmamoğlu'ndan Seminer

İslahiye İlçe Müftülüğü'nce "Bir Konu, Bir Konuk" Projesi kapsamında, Şahinbey İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu din görevlilerine seminer verdi.





Proje kapsamında gerçekleştiren proje kapsamında Müftü İmamoğlu din görevlilerine "Din hizmetlerinde iletişim" konulu seminer verdi.



Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen seminere, İlçe Müftüsü Ramazan Dolu, ilçede görev yapan kadın ve erkek din görevlileri katıldı.



Din hizmetlerinde iletişimin önemine değinen İmamoğlu, din hizmetlerinin insanlık tarihin en önemli hizmeti olduğunu vurguladı.



Seminer İmamoğlu'nun soruları yanıtlamasıyla son buldu.