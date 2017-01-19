Şahinbey Belediyesinden Mehmetçiğe Destek

Şahinbey Belediyesi "Uğurlar Ola Mehmedim Yol Çantanız Bizden" projesi kapsamına askerler için çanta hazırladı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep geneline yayılan proje kapsamında askerlerin ihtiyaç duyacağı 25 farklı malzeme içeren yol çantasının dağıtımı yapılıyor.



Değerlendirmelerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini belirtti.



Askere giden gençler için 25 çeşit malzemenin bulunduğu bir asker çantası hazırladıklarını ifade eden Tahmazoğlu, "Komutanlarımızla istişare ederek askerimizin ihtiyaç duyacağı ve kullanabileceği malzemelerden oluşan çantaları askere gidecek gençlerimize dağıtıyoruz. Vatanımızın bekası için evlerinden ayrılan ana kuzularının her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.