Şahin: "Sonucun Hayırlı Olmasını Diliyorum"

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, oyunu İnegöl'de kullandı.



Anayasa değişikliği oylaması için eşi Pınar Şahin ile birlikte İnegöl Müşerref-Muzaffer Samda İlkokulu'na gelen Milletvekili Hüseyin Şahin, 1272 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Şahin, "İnegöllü hemşerilerim gayet bilinçli, geleceğini tayin edecek yönetim şeklini hür iradesiyle belirlemek üzere oyunu kullanıyor. Şimdiye kadar söyleyeceğimiz sözleri söyledik. Şimdi söz de, karar da milletimizin. Bu akşam milletimizin kararını hep birlikte öğreneceğiz. İnegöl ilçemizde seçimler gayet sakin ve huzur içinde devam ediyor. Yeniden büyük Türkiye için bizde oyumuzu kullandık. Referandum sonucunun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.



Eşi Ferahil Akça ve kızı Alya Akça ile birlikte İshakpaşa Ortaokulu'nda oyunu kullanan İnegöl Kaymakamı Ali Akça, İnegöl'de güzel, sorunsuz bir referandum dönemi geçirildiğini söyledi.



Oy kullanma işleminin ardından konuşan Ali Akça, "İlçemizde halk oylaması büyük bir olgunla yapılıyor. İnegöl'de yaşayan 176 bin 239 seçmenimiz var. 500 sandıkta oy kullanma işlemleri sürdürülüyor. Neticenin memleketimiz için güzellikler getirmesini temenni ediyorum" dedi. - BURSA