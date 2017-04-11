Şahin: "Milletimiz Güçlü Bir Şekilde 'Evet' Diyecek"

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Türk milletinin güçlü bir şekilde "evet" diyeceğini söyledi.



AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin ve AK parti Bafra İlçe Başkanı Tuncay Yurduseven, Türkiye Emekliler Derneği Bafra Şubesi'ni ziyaret etti.



16 Nisan'da yapılacak olan Anayasa değişikliği halk oylaması kapsamında Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Şahin, "Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşımızı kazanarak Cumhuriyetimiz kuruldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, arkadaşları, bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun, bizlere güzel bir ülke bıraktılar. Biz bunu ileri nasıl götüreceğiz, ona bakmamız lazım. Nasıl götüreceğiz? Değişimi göreceğiz, dünyadaki değişimi göreceğiz, ona göre kendimizi yenileyeceğiz, geçmişe takılıp bozuk plak gibi aynı şeyleri tekrarlarsak değişimi yakalayamayız, geleceği yakalayamayız. Gerilerde kalırız. Büyük Önder Atatürk'ün bizlere hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmamız mümkün olmaz. Biz bu hedefe yaklaştık. 15 yılda çok önemli mesafeler aldık. Bunu devam ettirmemiz gerekir. 16 Nisan'da milletimiz karar verecek. Demokratik tercihini ortaya koyacak. Milletimiz anayasa değişikliği maddeleri hakkında karar sahibi oldu. Bu maddelerin ülkemizin ve milletimizin yararına olduğunu biliyor. Bu nedenle biz milletimizin evet diyeceğine yürekten inanıyoruz. Milletimiz, rejim değişiyor, 'Cumhuriyet'i yıkıyorlar, Meclis kapatılıyor, tek adamlık geliyor, HSYK üyelerinin, Anayasa Mahkemesi üyelerini bir kişi seçecek' gibi konuşmaların gerçek olmadığını biliyor. Bunların yalan olduğunu 18 madde arasında böyle bir şeyin olmadığını, AK Parti'nin böyle bir şeyi asla yapmayacağını biliyor. Bu nedenle milletimiz güçlü bir şekilde evet diyecektir. Biz ilçe başkanımızla beraber, meclis ve yönetim kurulu üyelerimizle beraber, bakanlarımız, milletvekillerimiz, büyükşehir belediye başkanımız, kadın ve gençlik kolları başkan ve yöneticilerimizle beraber 100'e yakın mahallemizi ziyaret ettik. Oturduğumuz yerden yalan konuşup halkımızı kandırmadık. Gerçekleri anlattık. Milletimize inanıyor ve güveniyoruz" diye konuştu. - SAMSUN