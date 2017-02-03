Şahin: "Kdv İndirimi Sektöre Nefes Aldıracak"

AK Parti Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, sektörden gelen talep üzerine Bakanlar Kurulu'nun mobilyada yüzde 18'lik KDV oranını üç aylığına yüzde 8'e düşürdüğünü açıkladı. Şahin, kararın mobilya sektörüne nefes aldıracağını söyledi.



Hükümetin ülke ekonomisinde zaman zaman yaşanan sıkıntıların aşılması için gerekli adımları anında attığını savunan Hüseyin Şahin, mobilyadaki vergi indiriminin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Türkiye'nin ekonomik büyüme hedefine ulaşması için özel sektörün daha çok üretmesi ve satması gerektiğini kaydeden Hüseyin Şahin, hükümetin de teşvikler, desteklemeler, vergi indirimleri, borçların yapılandırılması gibi düzenlemeler ile üzerine düşeni yaptığını vurguladı.



Mobilyacıların vergide KDV oranının yüzde 8'e düşürülmesi yönünde talepleri olduğunu, hükümetin bunu değerlendirerek adım attığını ifade eden Şahin, "Mobilya denince tabii ki ilk akla gelen yer İnegöl. Kurumsallaşmış firmaları, markaları, istihdama katkısı, iç ve dış pazara yönelik üretimi ile Türkiye ekonomisine çok önemli katkı sunuyor. İlçe ekonomisinin lokomotif sektörü mobilya. Sektörden gelen talepleri göz ardı edemezdik. 30 Nisana kadar üç aylık dönemde mobilya ürünlerinde KDV oranı yüzde 18 değil, yüzde 8 olarak uygulanacak. Üç aylık uygulama bile mobilya piyasasını canlandıracak. Satışların artması ile mobilyacılar nakit sıkıntını aşmış olacak. Mobilya fiyatlarında otomatik olarak yüzde 10 indirim yapılmış oldu. Hem mobilyacılar, hem tüketiciler bu fırsatı iyi değerlendirmeli" dedi. - BURSA