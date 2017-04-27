Şahin: "Gümrük Birliği Anlaşması Güncellenmeli"
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Şahin, Gümrük Birliği anlaşmasının etkinliğini yitirmiş bir anlaşma niteliğinde olduğunu, bu nedenle güncellenmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Şahin, Gümrük Birliği anlaşmasının etkinliğini yitirmiş bir anlaşma niteliğinde olduğunu, bu nedenle güncellenmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.
Samsun TSO tarafından İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) işbirliği ile "Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Gündemi Güncellenen Gümrük Birliğinin İş Dünyasına Etkileri" semineri düzenlendi. Türkiye'nin AB Gündemi Güncellenen Gümrük Birliğinin İş Dünyasına Etkileri semineri, TSO Davut Alan Meclis Salonu'nda gerçekleşti. İş dünyasından davetlilerin katıldığı programda konuşan İKV yetkilileri AB'nin iş dünyasına olabilecek etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.
Programın açılış konuşmasını yapan Samsun TSO Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Şahin, "Türkiye - AB ilişkileri tarihsel derinliği olan ve geleceğe yönelik kazanımları olan bir ortaklıktır. Küresel rekabette daha güçlü bir Türkiye hedefimiz varsa, yoğun bir ekonomik diyalog içerisinde olduğumuz AB ile olan ilişkilerimizden vazgeçemeyiz. Bu işbirliği süreci karşılıklı olarak her iki taraf açısından da kazanç sağlayan bir süreç olmalıdır. Dünyanın tüm bölgeleriyle güçlü bir bağ kuran Türkiye'nin Avrupa'daki etkisi göz ardı edilemeyecek bir göstergedir. Bu bağlamda Gümrük Birliği anlaşması Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin başlangıcını teşkil eden ancak yıllar itibariyle etkinliğini yitirmiş bir anlaşma niteliğindedir. Bu nedenle güncellenmesi ekonomik ilişkilerin ivme kazanması bakımından büyük önem taşımaktadır" dedi.
Program açılış konuşmasının ardından panel konuşmacılarının sunumlarıyla devam etti. İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas "Türkiye-AB ilişkileri ve Gümrük Birliğinin Güncellenmesi Süreci", İKV Strateji Geliştirme ve İş Geliştirme Müdürü Gökhan Kilit "Gümrük Birliğinin Güncellenmesi ve İş Dünyasına Etkileri", İKV Araştırma Müdürü Çisel İleri ise "AB Fon ve Programları İş Dünyası Nasıl Etkilenir?" konulu sunumlarını yaptılar.
Program sunumların ardından soru-cevap kısmıyla son buldu. - SAMSUN