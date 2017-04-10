Şahin: "Evet Oyları Mazlumları Sevindirecek"

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, referandum da "evet" oylarının mazlumları sevindireceğini söyledi.



Yenişehir'de referandum çalışmalarına katılan Milletvekili Hüseyin Şahin, önce ilçe lokalinde partililere seslendi, ardından da Cihadiye ve Yolören köylerine giderek vatandaşlara anayasa değişikliğini anlattı. Parti lokalinde konuşan Belediye Başkanı Süleyman Çelik, referandum çalışmalarında artık son viraja girildiğini belirterek, "Bu zamana kadar gösterdiğimiz performansın daha fazlasını artık son hafta göstereceğiz. Yaptığımız çalışmalarımıza katılan milletvekillerimiz azmimizi daha da güçlendiriyor. Hüseyin Şahin vekilimizde ilçemize yapılacak olan bütün hizmetlerin takipçisi oluyor. Kendisine ilçemize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.



Milletvekili Hüseyin Şahin de yaptığı konuşmada, Yenişehir'e verdikleri her sözü yerine getirdiklerini ifade ederek, "Bu istikrarın sürmesi için referandum çok önemli. Vatandaş ya evet diyecek ya da hayır diyecek. Ben vatandaşımdan şunu istiyorum. Evet çıkarsa kim sevinecek hayır çıkarsa kim sevinecek ona baksınlar. Evet çıkarsa Türkiye sevinecek, Gönül coğrafyamız sevinecek, mazlum milletler sevinecek, 1,5 milyarlık İslam alemi sevinecek, Dünyanın bütün mazlum halkları sevinecek. Hayır çıkarsa terör örgütleri, onların uzantıları, teröre finans sağlayanlar, ülkemiz üzerinde hesapları olan batılılar sevinecekler. Biz kuruluşumuzdan bu yana millet ne derse hep onu yaptık. Biz emri milletimizden aldık. Millet ne isterse biz onu yaparız. Bize gönül veren gönül coğrafyamızı mutlu etmeliyiz. İstikrarlı Türkiye olduğunda dünyadaki bütün mazlumların yüzü gülüyor. İstikrarlı bir Türkiye istemeyen herkes top yekün hayır peşinde" şeklinde konuştu. - BURSA