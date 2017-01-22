Prangaya Vurduğu Şahini İnternetten Pazarlayan Zanlı Yakalandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü Koruma Kontrol Şefliğine bağlı ekipler önceki gün İstanbul'da Ç.T. isimli bir şahsın yakalanmış ve ayağından zincire vurulmuş bir şahini internet üzerinden pazarladığını tespit etti. Hemen harekete geçen ekipler 1200 TL'ye kuşu satın almak için Ç.T. ile alıcı rolü oynayarak anlaştı. Ardından İstanbul Bağcılar'da bir kafeteryada şahısla alıcı rolüyle buluşan ekipler kutuyu açtıklarında kuşu bir bezle sarılı halde buldular.

PARA CEZASI KESİLDİ

Yakalanan Şahine el konulurken Ç.T.'ye şahin için 7.500 TL tazminat ile Korunan Hayvanın Ticaretini yapmaktanda 885 TL para cezası kesti.

EL KONULAN ŞAHİN TEDAVİ EDİLECEK

El konulan şahin ise tedavisi yapılmak üzere İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürüldü. Bakımı tamamlanan şahinin yeniden doğaya salınacağı kaydedildi.