Sahilyolunda Inanılmaz Kaza

Haber - Kamera Cengiz ÇOBAN İSTANBUL DHA



Maltepe sahilyolunda çevre düzenlemesi çalışmaları sırasında kepçe elektrik direğine çarptı. Devrilen direk seyir halindeki aracın ön sağ camından girip arka camdan çıktı. Şans eseri kazada sürücü yara almadan atlatırken araçta büyük çapta maddi hasar meydan ageldi.



Edinilen bilgiye göre, olay saat 15.00 sıralarında sahilyolu İdealtepe mevkiinde meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sahil yolunda yapılan çalışmalar sırasında kepçe geriye doğru ilerlerken, aydınlatma direğini devirdi. Devrilen direk bu sırada sahil yolunda ilerleyen Satılmış Çelik'in kullandığı otomobile saplandı. Otomobilde tek başına olan Satılmış Çelik, olayın ardından büyük bir şok yaşadı. Sağ kapının camından girerek arka cama kadar uzanan direk, çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarılırken, sürücüsü kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle sahil yolunun trafiği bir süre aksadı.



DİREK ARACIN İÇİNE GİRDİ



Direğin saplandığı otomobilin sürücüsü Satılmış Çelik, 'Seyir halindeydim. Lamba düştü, direk devrildi. Direk içeri girdi aracı çevirdi. Ben de olayı anlayamadım. Sağ camdan girmiş arkadan çıkmış dedi.



Kepçenin operatörü ise görüntü alan basın mensuplarına tepki göstererek 'Kaza oldu neyi çekiyorsun şeklinde konuştu.