Sahillere Yüksek Teknolojiyle Denetim

EŞBER AYAYDIN - Ege Denizi'nde teknolojik cihazlarla donatılmış uçak ve helikopterlerle tarama yapan Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı, kazazedelere anında müdahale ederken bölgedeki kaçakçıların korkulu rüyası oldu.



Denizlerde göçmen, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, çevre kirliliği, yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesi çalışmalarını yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı, denizlerin yanı sıra yüksek teknolojili cihazların yer aldığı uçak ve helikopterlerle havadan da faaliyet yürütüyor.



Sahil Güvenlik Komutanlığında 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan personel, günlük denetimlerinin yanı sıra anlık gelişebilecek deniz kazalarına da hemen müdahale etmek için hazır bekliyor.



Sahil Güvenlik helikopter ve uçaklarında görevli personel, öncelikle kontrol ve denetim yapacakları bölgenin coğrafi yapısı ve hava durumuyla ilgili harita üzerinde değerlendirme yapıyor.



Olay yerine ilk onlar ulaşıyor



Olay yerine ilk ulaşan Sahil Güvenlik Uçağı, 180 deniz mili uzaklıktan görüntü alabilen su üstü radarı ve termal kamerası sayesinde bölgenin yüksek çözünürlükteki taktik resmini kaydedebiliyor.



Karşılaşılan olayın niteliği ve büyüklüğünü tespit eden uçak, gerektiğinde can salı atarak kazazedeleri suyun üzerinde tutmaya çalışıyor ve olay yerine intikal eden su üstü unsurlarına zaman kazandırıyor. Helikopterdeki arama kurtarma operatörü, vinç yardımıyla denize inerek sepete aldığı kazazedeleri helikoptere taşıyor.



Helikopter personeli, kontrol ve denetim sırasında 360 derece dönebilen termal gece ve gündüz kameralarıyla deniz ve kıyı şeridini rahat bir şekilde tarayarak muhtemel olumsuzlukların önüne geçiyor.



Tarama faaliyeti sırasında kızılötesi başlığa sahip bir ışık kaynağından yararlanan helikopter, çıplak gözle görülemeyen bu ışık sayesinde kendisini göstermeden hareket ederek, bu kabiliyet sayesinde özellikle düzensiz göçmenleri denize açılmadan karada tespit edilmesini sağlıyor.



Sahil Güvenlik Hava unsurlarının kullandığı teknoloji sayesinde, Sahil Güvenlik Botları, jandarma ve emniyet ekiplerinin de yasa dışı olaylara müdahale süresinde önemli iyileşmeler kaydediyor.



Sahil Güvenlik Komutanlığı personelince 2016 yılında 621 arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirilirken bu faaliyetler sonucunda 12 bin 432 kişi sağ olarak kurtarıldı, 250 kişinin ise cansız bedeni denizden çıkarıldı.



Bu yıl ise denize açılmadan ekiplerin tespit ettiği 175 düzensiz göçmen, jandarma tarafından yakalandı.