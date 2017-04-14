Sahiller artık daha temiz

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Özel Bursa Özlüce Doğa Koleji ile ortaklaşa gerçekleştirilen 'Sahillerimizi Temizliyoruz' projesi ile artık sahiller daha temiz…

Bursa'da, daha sağlıklı ve temiz çevre hedefiyle hizmetlerine yön veren Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kumla halk plajında, Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen temizlik çalışmasına, 'Sahillerimizi Temizliyoruz' projesi kapsamında Doğa Koleji öğrencileri de katıldı. Çalışma süresince, Büyükşehir Belediyesi'nin sahillerde yürüttüğü temizlik faaliyetleri ile çevre ve sahillerin temizliğinde dikkat edilmesi gereken noktalara dair bilgiler de öğrencilerle paylaşıldı. Temiz çevrenin önemi ve çevre bilincinin uygulamalı olarak aktarıldığı etkinliğe katılan öğrenciler ise çalışmaya destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öte yandan, Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün 'Denizlerimizi Yaşatalım, Koruyalım' başlıklı eğitim programı da ilçelerde öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Karacabey 14 Eylül Orta Okulu'nda gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere denizlerin, kıyıların ve plajların temizliği konusunda bilgiler verildi ve Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri anlatıldı. Öğrencilerde çevre bilinci oluşturarak kıyı ve denizlerin daha fazla korunmasını hedefleyen eğitim çalışmalarına farklı ilçelerdeki okullarda devam edileceği belirtildi.