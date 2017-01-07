Sahile Otopark Yapımına Protesto

CHP ve çeşitli sivil toplum kuruluşları üyeleri, sahillere kazık çakılarak otopark yapılmasını protesto etti.



CHP ve sivil toplum kuruluşu üyesi grup, Küçük Bebek Meydanı'nda toplandı. Çeşitli dövizler taşıyan katılımcılar, sloganlar atarak sahile doğru yürüdü.



Burada açıklamada bulunan CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Sebahattin Öztürk, Boğaz sahillerine beton dolgusu yapılarak çakılan kazıkların doğal kıyı şeridini yok ettiğini ve telafisi mümkün olmayan tahribat yaptığını savundu.



Kazıkların Aşiyan'dan Bebek'e doğru ilerlediğini dile getiren Öztürk, "Kazıklarla sahil genişletip 150 araçlık otopark yapmayı düşünebiliyorlar. Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde, Boğaziçi sahilleri gibi dünya harikası bir sahile böyle otoparklar yapılmaz. Bu sahiller özenle korunur." dedi.



Boğaziçi'nin korunması çağrılarına tüm siyasi partilerin destek vermesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:



"Bu ve benzeri projelerin durdurulması ve halkın ihtiyaçlarını ön planda tutan doğru projelerin geliştirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların gerek İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gerekse hukuki platformlarda takipçisi olmaya devam edeceğiz."