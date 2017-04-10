Sahilde Nelerin Yapılacağına Trabzon Halkı Karar Verecek

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Sahil Dolgu (Gülcemal) Projesi kapsamında, Beşirli ve Ganita arasında yapılacak çalışmaları Trabzon halkının taleplerine göre belirlemek için anket çalışması başlattı.



Gülcemal Projesi kapsamında Beşirli 1. etap sahil tahkimat çalışmaları aralıksız olarak devam sürdürülüyor. 1. etap alnındaki dolgu çalışmalarının yılsonuna kadar tamamlanması planlanırken Beşirli'den Ganita'ya tüm alanda uygulanacak olan projenin hazırlanmasına da başlandı. Trabzon halkının talepleri doğrultusunda sahil dolgu alanını donatmak isteyen Büyükşehir Belediyesi, halkın taleplerini öğrenmek için anket çalışması başlattı. Büyükşehir Belediyesi'nin resmi yayın organı olan 'www.trabzon.bel.tr' adresinde gerçekleştirilen ankette, vatandaşlara sahil alanında neleri görmek istedikleri soruluyor.



Bu kapsamda Trabzonlular'a, "Sahil dolgu alanında yapılması planlanan "Kent parkında sizce neler olmalıdır?", "Kent parkında çocuklarınız için olmasını istediğiniz aktiviteler nelerdir?", "Trabzon'da eksikliğini hissettiğiniz ya da yapılmasını istediğiniz (sosyal, kültürel, sportif) aktiviteler nelerdir?" soruları yöneltiliyor.



"Projemizi halkımızın taleplerine göre şekillendireceğiz"



Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzonlular'ın Belediye web sitesi üzerinden gerçekleştirilen ankete mutlaka katılarak görüşlerini belirtmelerini istedi. Halkın görüş ve talepleri doğrultusunda projeyi şekillendireceklerini kaydeden Gümrükçüoğlu, "Trabzonumuzun sahilinde devasa bir kent parkı inşa edeceğiz. Halkımızın bu alanda neleri görmek istediğini, şehrimizde hangi sosyal tesislerin eksikliğinin hissedildiğini bu anket ile tespit etmek istiyoruz. Projemizi halkımızın taleplerine göre şekillendireceğiz" dedi.



"Trabzon sahili Venedik gibi olacak"



Gülcemal Projesi ile ilgili açıklamalarını sürdüren Başkan Gümrükçüoğlu, "Burada düz bir dolgu gerçekleştirmiyoruz. Trabzonumuzun sahilini dantel gibi işliyoruz. Mühendislerimizin deyimi ile Trabzon sahili Venedik gibi olacak. Tamamıyla Belediyemizin bütçesinden sürdürdüğümüz çalışmalarımız kapsamında 1. etap tahkimat çalışmalarımızı inşallah 2017 yılı içinde tamamlayacağız ve söz konusu alanda halkımızın taleplerine göre hazırlayacağımız uygulama projesinin inşasına başlayacağız. Gülcemal Projemiz bu şekilde etap etap tamamlanacak olan dev bir projedir" ifadelerini kullandı. - TRABZON